Омбудсмен Волынец заявила, что выступает за косвенную поддержку семей с детьми

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27 июля 2022, 13:03 Источник: teleprogramma.pro

Ирина Волынец, vk.com/ivolinets

Омбудсмен и общественный деятель Ирина Волынец в рамках разговора с представителями СМИ в среду, 27 июля, рассказала, как относится к так называемым "путинским" выплатам семьям с детьми.

Ирина Волынец подчеркнула, что эти деньги гражданам нужны, поскольку они дают возможность родителям приобрести для своих школьников все необходимое. Омбудсмен добавила, что хотелось бы, чтобы такие выплаты стали традиционными и выплачивались регулярно.

Волынец в беседе с teleprogramma.pro уточнила, что семьи с детьми очень хорошо "воспринимают" кэшбеки, в частности, за пребывание ребенка в лагере.

Общественный деятель добавила, что всегда выступает не за прямые выплаты, а за косвенную поддержку – предоставление бесплатного проезда или формы для детей, поскольку это исключает возможность злоупотреблений.