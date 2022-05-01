Заявления на выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет начитают принимать с 1 мая

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1 мая 2022, 10:25

фото: pixabay.com

В России объявлен приём заявлений на выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет. Пенсионный фонд РФ

начинает принимать заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми с 1 мая.

Досрочный прием заявок через портал госуслуг начался в апреле. Форму для заполнения открыли с 26 апреля, и с 1 мая заявки автоматически передаются в ПФР.

Указ о выплатах малообеспеченным семьям подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце марта 2022 года.

По заявлениям на пособие, поданным до 1 октября, выплаты будут произведены за период с 1 апреля. Размер выплаты составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи. В среднем по стране - около 6 150 рублей.

Если с учетом пособия доход семьи останется ниже прожиточного минимума на человека, выплату назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и при этом доходы сохранятся меньше прожиточного минимума, то семья получит пособие в размере 100% от прожиточного минимума по региону.