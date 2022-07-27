Захарова после запрета Эстонии на въезд группы «Руки вверх!» поздравила страну с тем, что, выбрав свободу, она пришла к диктатуре

Эстония, которая тридцать лет назад вышла из состава СССР, провозгласив своей главной ценностью свободу, превратилась в репрессивное государство. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik пятилетний запрет Эстонии на въезд российской поп-группы «Руки вверх!».
«Если страна гордится, рассказывая о культурных связях, тем, что кому-то запрещает выступать в своей стране, значит что-то с ней не так, с этой страной», - заявила дипломат.
Она напомнила, что Эстонию перед выходом из состава СССР не устраивало отсутствие свобод и наличие цензуры.
«Теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», - отметила Захарова.
По ее мнению, действия эстонских владетелей по отношению к группе, которая не нарушает никаких законов, не призывает к экстремизму, - это не что иное, как цензура.
«Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре», - резюмировала Захарова.