В Воронеже ночью десятки машин разрисовали буквой «Z» - правительство области назвало это «гнусной провокацией»

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27 июля 2022, 11:48 Источник: Telegram

Фото: телеграм-канал Baza.

В Воронеже в ночь на среду неизвестные изрисовали десятки припаркованных возле домов автомобилей символикой российской военной спецоперации. Многочисленные фотографии опубликовали воронежские паблики.

Как сообщили РБК в управлении МВД по региону, в полицию поступило несколько заявлений от владельцев машин, в связи с чем производится процессуальная проверка.

В свою очередь, правительство области в своем телеграм-канале опубликовало заявление, в котором назвало действия злоумышленников «гнусной провокацией», направленной на дискредитацию вооруженных сил РФ.

«Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ. Надеемся, виновные понесут заслуженное наказание», - говорится в заявлении.

При этом в нем подчеркивается, что губернатор и правительство области «безоговорочно и всецело поддерживают решение президента и мнение большинства населения России о необходимости проведения СВО и ее цели».