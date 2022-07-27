Суд в Уфе рассмотрит дело Юрия Шевчука о дискредитации российской армии 5 августа

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27 июля 2022, 11:13 Источник: "Интерфакс"

Юрий Шевчук. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Дело лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации российской армии рассмотрит 5 августа Советский районный суд Уфы. Об этом в среду сообщила пресс-служба судов Башкирии.

«Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука назначено на 5 августа», - сказано в сообщении.

Речь идет о рассмотрении административного протокола, который был составлен в отношении лидера ДДТ после концерта группы в Уфе 18 мая. Во время выступления Шевчук высказался о своем понимании слова «Родина». Полиция сочла слова музыканта «провокационными».

Дело, по ходатайству, Шевчука, было передано на рассмотрение в суд Петербурга. Однако 30 мая он вернул протокол полиции из-за нарушений при его составлении. 15 июля материалы вновь поступили в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но через три дня были направлены «по подведомственности» в суд башкирской столицы.