Психолог Базарова призвала разрешить себе погрустить об уходящем лете

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2022, 08:38

море, https://unsplash.com/photos/hIPx3J2qb2Y

Кандидат психологических наук Гули Базарова заявила, что после отпуска может возникать ощущение тоски об уходящем лете. Эксперт порекомендовала позволить себе прожить эту эмоцию, позволить себе погрустить.

Гули Базарова отметила, что после отдыха человеку необходимы два-три дня, чтобы настроиться на рабочий лад. В этот период выполнять необходимые функции следует в "режиме энергосбережения". Кроме того, следует дать себе возможность погрустить об уходящем лете и полениться.

Психолог в беседе с Агентством городских новостей "Москва" отметила, что предупредить состояние хандры можно, если во время отпуска замотивировать себя на новые достижения.