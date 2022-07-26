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Политолог Баширов считает, что Шрёдер прилетел в Москву для закрытых консультаций по газу

, 20:31 Источник: Радио Sputnik

Политолог Баширов считает, что Шрёдер прилетел в Москву для закрытых консультаций по газу
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, Jens Schicke via www.imago-image/globallook.com

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер прилетел в Москву для неофициальных закрытых консультаций в связи с газовым кризисом в Европе. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Марат Баширов.

По мнению Баширова, приезд Шрёдера — это хорошая новость для европейцев.

«Долгое время бюрократы, которые ничего не понимают в газовом рынке Европы, управляли этой темой, загнали себя в угол и теперь вынуждены переходить в формат неофициальных консультаций», - считает политолог.

По его словам, кандидатура Шрёдера лучше всего подходит для этих целей.

«Его прекрасно знают все промышленники Европы. И, конечно, прекрасно знают в России, потому что он был членом совета директоров «Роснефти». Его прекрасно знает и наш президент Путин», - подчеркнул Баширов.

Аналитик предполагает, что одной из тем обсуждений мог стать запуск «Северного потока-2».

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