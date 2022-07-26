Spiegel сообщил, что экс-канцлер ФРГ Шрёдер проводит в Москве переговоры по «Северному потоку»

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26 июля 2022, 16:14 Источник: Коммерсантъ

Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным. Архивное фото: Kremlin Pool/globallook.com

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер приехал в Москву не в отпуск, а для проведения переговоров по поставкам в Германию энергоносителей. Об этом написал во вторник Spiegel.

Ранее немецкий телеканал N-tv опубликовал сюжет, в котором Шрёдер говорит, что находится в российской столице в отпуске.

По данным Spiegel, цель визита экс-канцлера в Москву несколько иная — переговоры по «Северному потоку». Об этом изданию сообщила супруга политика Со Ён Шрёдер-Ким.

«Он не в отпуске, а ведет переговоры об энергетической политике в Москве»,— сообщила она.

Издание также пишет, что Шрёдер прибыл в Россию 24 июля рейсом через Баку и планирует отправиться назад во вторник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил контактов Шрёдера с Путиным.