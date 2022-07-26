Экс-канцлер ФРГ Шредер находится в Москве «в отпуске» — Песков не исключил его контактов с Путиным

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26 июля 2022, 15:25 Источник: РБК

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Фото: Zhang Yuan /globallook.com

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве. Об этом сообщил во вторник немецкий телеканал N-tv. По словам самого политика, он приехал в российскую столицу в отпуск.

«Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — прекрасный город», — заявил экс-канцлер журналисту телеканала.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя во время пресс-колла приезд Шредера в Москву, сказал, что не исключает его контактов с президентом РФ Владимиров Путиным.

«Насколько нам известно, <...> он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», — сказал Песков.

Он также добавил, что президент сейчас реже общается со Шредером, чем в тем времена, когда тот занимал пост канцлера.

Ранее сообщалось, что в Германии Шредера лишили части положенных экс-канцлеру привилегий. Это произошло на фоне политического давления на него из-за связей с Россией.



