Шредера лишили части положенных экс-канцлеру Германии привилегий

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19 мая 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, Rainer_Droese, via www.imago-ima/www.imago-images.de

Комитет по бюджету бундестага принял решение о лишении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера части привилегий как бывшего главы правительства страны. Об этом сообщили в четверг журналисты.

Известно, что Герхарда Шредера было решено лишить полагающихся ему офисных помещений. Пенсия и охрана оставлены в силе.

Авторы проекта документы отметили, что формальным основанием для лишения Шредера части привилегий стало то, что бывший канцлер использует имеющиеся в его распоряжении офисные помещения и ставки сотрудников бюро, уволившихся после начала спецоперации РФ на Украине.

Вышеуказанное решение, однако, принято на фоне политического давления на Герхарда Шредера, которого критикуют из-за связей экс-канцлера с Россией.