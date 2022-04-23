Экс-канцлер ФРГ Шредер: после завершения спецоперации Европа будет вынуждена вернуться к сотрудничеству с Россией

Развитие Евросоюза в целом и Германии в частности всегда будет зависеть от поставок российского сырья, поэтому долгосрочная изоляция РФ невозможна в принципе. Такое мнение высказал в интервью The New York Times экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
«В долгосрочной перспективе вы не можете изолировать такую страну, как Россия, ни политически ни экономически. Промышленность Германии нуждается в российском сырье», - заявил он.
При этом Шредер подчеркнул, что речь идет не только об энергоресурсах, а также о редкоземельных элементах, которые «нельзя просто заместить».
Экс-канцлер считает, что по завершении военной спецоперации Европа будет вынуждена «вернуться к сотрудничеству с Россией».
Накануне действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эмбарго на газ из РФ не привело бы к завершению операции на Украине, но имело бы «значительные последствия» для всей Европы.