Минобороны РФ опровергло информацию зарубежных СМИ о проведении мобилизации в России

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26 июля 2022, 18:22 Источник: ТАСС

Мобильный пункт отбора на военную службу. Фото: Zamir Usmanov/globallook.com

Информация зарубежных изданий о проведении в РФ "якобы мобилизационных мероприятий" не соответствует действительности. С таким заявлением выступило во вторник министерство обороны РФ.

В заявлении упоминается «ряд зарубежных СМИ», распространяющих такую информацию, при этом названия их не указываются.

«Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим», - сказано в заявлении Минобороны.

Ранее оборонное ведомство РФ анонсировало стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», которое пройдет с 30 августа по 5 сентября.