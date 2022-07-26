Уехавшие из России в Турцию мигранты жалуются на трудности

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26 июля 2022, 16:09

В Турции, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Для стремящихся уехать из России граждан Турция стала самым крупным хабом перевалочного или миграционного характера. Только и в этом правиле возникли минусы, с которыми наши мигранты вскоре столкнулись.

Как сообщают журналисты ФБА «Экономика сегодня», российские переселенцы в основном переселяются в Стамбул и Анталью. Бывшая соотечественница сообщила изданию, находясь в Турции, о проблемах с получением документов. Около полутора тысяч районов страны фактически закрыты для оформления туристического вида на жительства.

«В Анталье и в Алании начали отказывать россиянам в получении вида на жительство», — отмечает в комментарии женщина.

Жильё в Турции весьма дорогое, причём также велика по цене и аренда квартир, коттеджей и комнат. «Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Стамбуле может достигать 35 тыс. рублей, а в Анталье цена составляет до 60 тыс. рублей», − отмечают авторы материала.

Высокий уровень безработицы в государстве не добавляет популярности приезжим. Турецкие работодатели предпочитают нанимать местных жителей. А начинать бизнес здесь для приезжего делового потенциального инвестора рискованно – высокая инфляция часто приводит новый бизнес к краху.