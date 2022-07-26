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Аргументы Недели Общество 13+

Россия пока не будет выдавать электронные визы иностранцам

, 12:01

Россия пока не будет выдавать электронные визы иностранцам
CHROMORANGE / Bilderbox/ globallookpress.com

Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам. Это связано с недружественными действиями стран Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина.

Он также отметил, что многие европейские страны ужесточили меры к выдаче виз россиянам или приостановили выдачу еще в марте этого года.

Этот шаг является ответом на антироссийские действия стран Европы.

Волынкин добавил, что в России продолжают «мониторить ситуацию».

Ранее сообщалось, что парламентарии в Финляндии предлагают отказывать россиянам в получении туристических виз.

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