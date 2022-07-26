Россия пока не будет выдавать электронные визы иностранцам

Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам. Это связано с недружественными действиями стран Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина.
Он также отметил, что многие европейские страны ужесточили меры к выдаче виз россиянам или приостановили выдачу еще в марте этого года.
Этот шаг является ответом на антироссийские действия стран Европы.
Волынкин добавил, что в России продолжают «мониторить ситуацию».
Ранее сообщалось, что парламентарии в Финляндии предлагают отказывать россиянам в получении туристических виз.
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