Представители крупнейших партий Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам РФ

Крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам РФ, несмотря на заявления об отсутствии у финского МИД планов менять визовую политику.
Согласно последней информации, запрет на выдачу туристических виз россиянам поддержали представители Коалиционной партии, Социал-демократов, "Истинных финнов", а также "Центристы".
Причиной необходимости такого шага политики называют спецоперацию Российской Федерации на Украине, которая была начата 24 февраля текущего года.