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Представители крупнейших партий Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам РФ

, 18:49 Источник: РИА "Новости"

Представители крупнейших партий Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам РФ
российский паспорт, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам РФ, несмотря на заявления об отсутствии у финского МИД планов менять визовую политику.

Согласно последней информации, запрет на выдачу туристических виз россиянам поддержали представители Коалиционной партии, Социал-демократов, "Истинных финнов", а также "Центристы".

Причиной необходимости такого шага политики называют спецоперацию Российской Федерации на Украине, которая была начата 24 февраля текущего года.

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