Блогер Манукян о юмористе Галкине: Он мне сказал, что принял решение больше не давать интервью

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июля 2022, 11:26

Максим Галкин, Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Раскритиковавший Спецоперацию по освобождению Донбасса и демилитаризации Украины ВС России юморист Максим Галкин за несколько дней до 24 февраля решил не давать интервью СМИ. Об этом корреспондентам ФАН сообщил блогер, журналист Вадим Манукян.

Автор таблоидов напомнил, что начал общаться с Галкиным в конце 2020 года. Они обменялись тогда мнениями о том, что муж не выступает в защиту Аллы Пугачёвой от нападок коллег и журналистов с обвинениями в нечистоплотной конкуренции со стороны примадонны.

Позже блогера и комика свела судьба пообщаться буквально незадолго перед стартом спецоперации ВС РФ на Украине. Тогда Манукян приглашал Галкина на интервью в свое шоу.

«И он мне сказал, что принял решение больше не давать интервью. Вероятно, именно поэтому он после 24 февраля избрал формат общения со своей аудиторией через соцсети и Telegram-канал. Наше общение прервалось после старта спецоперации, потому что общаться с нынешним Максимом для меня стало совершенно невозможным», − подчеркнул Вадим Манукян.

Отметим, журналист предложил составить в противовес «черному списку» селебрити, бежавших из нашей страны и стыдящихся своего происхождения, «Белый список» артистов. А то на слуху у общества одни представители отщепенцев. Вадим считает, что добрые дела заслуживают гораздо больше внимания, нежели желчные и предательские высказывания.

В «Белый список», по задумке Манукяна, должны войти имена тех артистов, кому за свою страну не стыдно, кто успевает в своём плотном графике творческого человека найти силы и время, чтобы поддержать народ Донбасса и российских военнослужащих, находящихся на передовой в борьбе с нацизмом.

Ранее стало известно, что юморист Максим Галкин стал работоголиком поневоле. Светский журналист Феликс Грозданов рассказал, что у Галкина было много концертов в Израиле, запланированы гастроли в Турции и Австралии.