В Латвию не пустили президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

25 июля 2022, 20:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

На границе Латвии и России произошел неприятный случай – на территорию Прибалтики не пустили президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, который направлялся в Ригу для участия в Балтийском форуме.

Г-н Юргенс так прокомментировал ситуацию: «Латвийские пограничники не пустили меня в страну на Балтийский форум без подписания документов, осуждающего российские власти. А за отказ объявили угрозой национальной безопасности Латвии. Я не подписал документ, потому что не буду ничего подписывать против своей страны».

Российские дипломаты отправили в МИД Латвии ноту протеста. Пока ответа нет!

Да, такая практика существует на латвийско-российской границе с начала спецоперации. Насколько законно, в условиях демократии, и, если ранее человек не был уличен в «угрозах» Латвии? Имеют ли права пограничники Латвии требовать россиянина свидетельствовать против своего государства?

Официально никто из чиновников Латвии не ответил на этот вопрос! Понятно, что тут элементарно нарушены права человека!

Зачем латвийским властям такая бумага?

Совершенно очевидно, чтобы потом сказать: «Документ подписан господином, он против спецоперации, не поддерживает политику Кремля».

Это в стиле нынешних политиков Латвии.

А, может, стоит российским пограничникам предлагать латвийцам, пересекающим границу, ставить свои подписи под документом, который свидетельствует о том, что, например, шествие латышских легионеров СС – преступление, нарушение законного приговора Нюрнбергского процесса? Или же реально узнать, а сколько латвийцев против сноса памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков?

Я уверена, что результаты будут очень интересные! Да и для последующих расследований нужные…

Вместе с г-ном Юргенсом, во въезде отказано трем гражданам России… Видимо, не подписали «дохумент»…