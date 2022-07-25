Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо рассказал, как учился в Ленинграде

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25 июля 2022, 15:06 Источник: РИА Новости

Глава МИД Конго Гакоссо и глава МИД РФ Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо рассказал, как учил русский язык в Ленинграде. Об этом сообщает РИА Новости.

Гакоссо рассказал журналистам, как учил русский язык в Ленинграде. По его словам, в России ему дали хорошее образование, сам министр учился в университете имени Жданова.

«Ходил в театр в Питере, Эрмитаж - он стал для меня вторым домом... «Медный всадник», знаете? «Люблю тебя, Петра творение"», — говорит министр.

Он также рассказал, что русский язык сейчас пользуется спросом на обучение в Конго.

«Вы же знаете, что мы с вами. Мы ваши друзья, настоящие друзья», — подчеркнул министр.