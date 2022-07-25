Автоэксперт Кадаков: предложение Орлова освободить от налога унаследованные детьми автомобили имеет «слишком много условностей»

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25 июля 2022, 12:23

Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Автоэксперт, главред журнала «За рулём» Максим Кадаков дал комментарий относительно предложения политика Антона Орлова об отмене налогов для несовершеннолетних, унаследовавших автомобиль.

Кадаков в беседе с RT назвал письмо Орлова главе Минфина «благим делом», однако, по мнению автоэксперта, предложение политика имеет «слишком много условностей». Одна из них — это невозможность отслеживать использование авто опекунами или законными представителями.

Автоэксперт также отметил, что польза от такой поправки к закону сомнительна.

«Опять же — смотря какой автомобиль. Сэкономить любую копейку приятно, но в масштабах стоимости автомобиля, если мы говорим про условно два года, это ни на что не влияет», — считает Кадаков.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова освободить от налогов несовершеннолетних, унаследовавших автомобиль.