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Аргументы Недели Общество 13+

Автоэксперт Кадаков: предложение Орлова освободить от налога унаследованные детьми автомобили имеет «слишком много условностей»

, 12:23

Автоэксперт Кадаков: предложение Орлова освободить от налога унаследованные детьми автомобили имеет «слишком много условностей»
Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Автоэксперт, главред журнала «За рулём» Максим Кадаков дал комментарий относительно предложения политика Антона Орлова об отмене налогов для несовершеннолетних, унаследовавших автомобиль. 

Кадаков в беседе с RT назвал письмо Орлова главе Минфина «благим делом», однако, по мнению автоэксперта, предложение политика имеет «слишком много условностей». Одна из них — это невозможность отслеживать использование авто опекунами или законными представителями. 

Автоэксперт также отметил, что польза от такой поправки к закону сомнительна. 

«Опять же — смотря какой автомобиль. Сэкономить любую копейку приятно, но в масштабах стоимости автомобиля, если мы говорим про условно два года, это ни на что не влияет», — считает Кадаков.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова освободить от налогов несовершеннолетних, унаследовавших автомобиль.

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