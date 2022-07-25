Политолог Орлов предложил освободить от налога унаследованные несовершеннолетними автомобили

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25 июля 2022, 07:50

Pravda Komsomolskaya/Russian Look, globallookpress.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова освободить от налогов несовершеннолетних, унаследовавших автомобиль. С документом ознакомился RT.

Орлов отметил, что до наступления 16 лет в РФ законный представитель должен зарегистрировать автомобиль на себя, а с наступлением этого возраста — перерегистрировать на ребёнка. Однако несовершеннолетний обязуется платить налог без федеральных льгот. Также политолог отмечает, что согласно законодательству, до 18 лет управлять автомобилем нельзя, а опекун иждивенца может быть без водительского удостоверения и просто обеспечивать сохранность автомобиля.

Так, Орлов предложил освободится от налога унаследованные детьми автомобили.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части освобождения от уплаты транспортного налога автомобилей, находящихся в собственности несовершеннолетних граждан в результате наследования, и которые не используются их законными представителями, до наступления совершеннолетия собственника», — говорится в тексте обращения.