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Аргументы Недели Общество 13+

Политолог Орлов предложил освободить от налога унаследованные несовершеннолетними автомобили

, 07:50

Политолог Орлов предложил освободить от налога унаследованные несовершеннолетними автомобили
Pravda Komsomolskaya/Russian Look, globallookpress.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова освободить от налогов несовершеннолетних, унаследовавших автомобиль. С документом ознакомился RT

Орлов отметил, что до наступления 16 лет в РФ законный представитель должен зарегистрировать автомобиль на себя, а с наступлением этого возраста — перерегистрировать на ребёнка. Однако несовершеннолетний обязуется платить налог без федеральных льгот. Также политолог отмечает, что согласно законодательству, до 18 лет управлять автомобилем нельзя, а опекун иждивенца может быть без водительского удостоверения и просто обеспечивать сохранность автомобиля. 

Так, Орлов предложил освободится от налога унаследованные детьми автомобили. 

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части освобождения от уплаты транспортного налога автомобилей, находящихся в собственности несовершеннолетних граждан в результате наследования, и которые не используются их законными представителями, до наступления совершеннолетия собственника», — говорится в тексте обращения.

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