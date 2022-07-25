Работы в Приморском крае больше чем тех, кто занят её поиском

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

25 июля 2022, 08:46

фото - Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина

Наиболее широкий выбор свободных рабочих мест в городах края – Владивостоке, Артёме, Находке, Уссурийске. А в целом в Приморье рынок труда остаётся положительно стабильным: сегодня в крае количество вакансий в шесть раз больше, чем количество ищущих работу.

Тем же, кто по какой-то причине лишился работы, призвана помочь региональная госпрограмма «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы. В рамках её реализации существуют различные меры поддержки граждан в поиске работы.

В центре занятости населения, например, безработные могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию в прежней специальности. Эта мера реализуется за счёт средств краевого и федерального бюджетов. В год по этой программе больше шести тысяч человек направляются на обучение, отмечают в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Кроме того, тем, кто имеет какие-либо умения и навыки предоставляется возможность стать самозанятыми. Специалисты центра занятости населения обращают внимание сограждан, что самозанятым после регистрации выплачивается единовременная помощь в размере 50 тысяч рублей на закупку оборудования и материалов.

Также власти Приморского края стимулируют работодателей трудоустраивать людей с ограниченными возможностями здоровья, частично компенсируя расходы на выплату заработной платы таким работникам в течение трёх месяцев.