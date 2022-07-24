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Аргументы Недели Общество 13+

Жуков считает вероятным сценарий проведения Олимпийских Игр без российских спорстменов

, 17:17 Источник: ТАСС

Жуков считает вероятным сценарий проведения Олимпийских Игр без российских спорстменов
Александр Жуков. Фото: State Duma Russia/globallook.com

Вице-спикер Госдумы и почетный президент Российского олимпийского комитета Александр Жуков допустил проведение следующих Олимпийских Игр без участия спортсменов РФ. О том, что такой сценарий вполне вероятен, Жуков заявил журналистам в воскресенье.

«Мы помним Олимпийские игры в 80-х, когда наши не участвовали, - сказал Жуков. - Это вполне себе можно представить. Но это крайне грустно», - сказал чиновник.

Как известно, через несколько дней после начала российской военной спецоперации в Украине Международный олимпийский комитет предложил спортивным федерациям отказать атлетам из России и Белоруссии в участии в международных соревнованиях. Также Россию лишили права проведения международных турниров. 

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