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Аргументы Недели Общество 13+

Володин рассказал, что депутаты Госдумы будут вести прием в городах и сёлах ЛНР

, 15:53 Источник: РИА Новости

Володин рассказал, что депутаты Госдумы будут вести прием в городах и сёлах ЛНР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото с сайта Кремля.

Депутаты Государственной Думы РФ будут вести прием в населенных пунктах Луганской Народной Республики. Соответствующее соглашение достигнуто между ГД и Народным советом ЛНР. Об этом в воскресенье рассказал журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, решение вызвано тем, что «в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Государственной Думы». При этом за парламентариями будут закреплены определенные районы — с учетом соглашений, который сейчас разные регионы России заключают с городами и районами ЛНР.

«Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска», - пояснил спикер ГД.

Ранее Володин заявлял, что среди депутатов Госдумы есть желающие участвовать в спецоперации в Украине. 

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