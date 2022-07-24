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Глава МИД Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Ас-Сиси

, 12:10 Источник: РИА Новости

Глава МИД Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Ас-Сиси
глава Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, фото: Bernd von Jutrczenka/dpa

Представитель МИД РФ Сергей Лавров встретится с главой Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в Каире. Об этом сообщает РИА Новости. 

Корреспондент агентства отмечает, что встреча прошла во дворце «Иттихадия». В ходе визита в Каир Лавров также планирует провести переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри и генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абульгейтом. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

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