Глава МИД Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Ас-Сиси

Представитель МИД РФ Сергей Лавров встретится с главой Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в Каире. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства отмечает, что встреча прошла во дворце «Иттихадия». В ходе визита в Каир Лавров также планирует провести переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри и генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абульгейтом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.