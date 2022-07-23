Депутат Госдумы Елена Драпеко не видит причин «бодаться» с Киевом из-за того, что борщ признан культурным наследием Украины

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23 июля 2022, 21:23 Источник: URA.ru

Елена Драпеко. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Российская культура «переживет» то обстоятельство, что борщ признан ЮНЕСКО культурным наследием Украины. Об этом в беседе с URA.RU сказала заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«У нас такое огромное количество собственных достижений, что я бы не стала бодаться с украинцами из-за борща. Пусть себе присваивают борщ. Мы все равно будем его варить и с удовольствием есть», — сказала парламентарий.

По ее словам, суп, который мы привыкли называть борщом, можно готовить по разным рецептам и с разными ингредиентами.

«Я, например, люблю львовский борщ с копченостями или московский с булочками. Это два разных борща. У них совершенно разный вкус», — подчеркнула Драпеко.