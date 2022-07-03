Спор из-за борща продолжается в Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

3 июля 2022, 18:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И новая тема для обсуждений появилась в латвийских СМИ – украинский борщ, который был внесен в список наследия ЮНЕСКО.

Какое знаменательное «событие»! Оказывается, все дело в борще? Не мир и спокойный сон, а «титул» для украинского борща!

Здравомыслящим людям понятно, что дело не в борще, а в том, чтобы настоять на своем – это же наше! Сколько же «сил» пришлось потратить украинцам, сколько «связей» поднять, сколько часов «канючить», чтобы в списке наследия ЮНЕСКО появилась запись о борще из Украины!

Я вот тут подумала… Сопоставимо ли, например, иметь в одном ряду, например, озеро Байкал – объект ЮНЕСКО в России и украинский борщ? Соловецкий исторический и культурный комплекс, исторический центр Бухары, Ичан Кала в Хиве, древний город Пафос на Кипре, церкви в районе Троодос и продолжать можно долго, долго… Можно ли историческую красоту, когда дух захватывает сравнить с украинским блюдом? Возможно, видимо… Для некоторых. Но у меня иное представление!

Да, для украинцев всегда существовал культ еды, да и хозяйки-украинки всегда славились разносолами! Но есть же пословица – «сто хозяек – сто борщей!»

Впрочем, борщ тут, как второстепенный вопрос, а главное – политика!

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич решил «в обязательной форме» ответить представителю МИД РФ Марии Владимировне Захаровой, которая написала, что «украинизации подвержено все:

«На данном примере можно объяснить миру, что такое «современный киевский национализм». Приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины «украинским национальным продуктом»?» - написала г-жа Захарова.

А, что не так-то? Раз пошла такая «пьянка», то и хрюшки скоро войдут в список ЮНЕСКО!

Разве же такое мог пропустить мимо ушей латвийский «мачо» Эдгарс Ринкевич? Конечно, нет! Решил глава МИД Латвии съязвить – «Нравится – не нравится, терпи, моя красавица». Сказал, но, видать, не подумал сперва… Сложно, сложно латышскому мужчине, я на это надеюсь, тягаться с русской женщиной! Ответ и получил соответствующий – «Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит!» - парировала Мария Владимировна.

Браво!

Сперва ответ г-жи Захаровой скрывали в латышских СМИ, но утаить такой яркий ответ было сложно, и он «вышел» в люди!

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Наш-то, наш… опять, поди, вечером «хряпнул» и ну писать ответы приличным людям… Помню, как экс-премьер Латвии Страуюма ругала нашего Риню – мол, нельзя же писать в соцсети все, что в голову приходит…»

«Какой юморной! Пусть, пусть пошутит, пока есть время…»

«Господи! Уже борщи в ЮНЕСКО записывают… Надо нашего Ринкевича записать туда, как первого министра ЛГБТ-сообщества»

«Каждый народ имеет право подавать заявку в ЮНЕСКО. Что тут особенного? Это же их блюдо!»

«Борщи-полощи… Взрывы, люди гибнут, а они о «супах» думают… Видать, пришлась к душе спецоперация… Скоро вест мир заполонят…»

«Решил пошутить наш Риня над Мариюшкой… Да «токма» умишком-то не вышел… Она-профессиональный дипломат, а наш – пришлый в эту профессию. Да и странное его «дипломатическое» поведение…»