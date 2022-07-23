Губернатор Ведерников: жители Донбасса, прибывшие в Псковскую область, получили паспорта

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23 июля 2022, 12:03 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Более 100 российских паспортов вручены жителям Донбасса губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведерников в своём видеообращении отметил, что около 100 заявок было подано на предоставление российского гражданства от жителей Донбасса. Губернатор поздравил получивших гражданство РФ и подчеркнул, что «самый опасный период позади».

«Сегодня один из самых важных и торжественных моментов в вашей жизни. Вы становитесь гражданами Российской Федерации – сильной, независимой, большой многонациональной страны с героическим прошлым… Каждый из вас проделал большой путь к этой цели и преодолел множество препятствий», — отметил Ведерников.

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территории Ирина Верещук заявила, что в правительстве Украины прорабатывается вопрос о введении уголовной ответственности за получение российского гражданства.