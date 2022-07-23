Губернатор Ведерников: жители Донбасса, прибывшие в Псковскую область, получили паспорта

Более 100 российских паспортов вручены жителям Донбасса губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщает РИА Новости.
Ведерников в своём видеообращении отметил, что около 100 заявок было подано на предоставление российского гражданства от жителей Донбасса. Губернатор поздравил получивших гражданство РФ и подчеркнул, что «самый опасный период позади».
«Сегодня один из самых важных и торжественных моментов в вашей жизни. Вы становитесь гражданами Российской Федерации – сильной, независимой, большой многонациональной страны с героическим прошлым… Каждый из вас проделал большой путь к этой цели и преодолел множество препятствий», — отметил Ведерников.
Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территории Ирина Верещук заявила, что в правительстве Украины прорабатывается вопрос о введении уголовной ответственности за получение российского гражданства.