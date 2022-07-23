Губернатор Алексей Текслер призвал южноуральцев быть осторожными на водоемах

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23 июля 2022, 08:18 Анна Семенова

Важно выбирать безопасные места для купания. Фото: телеграм-канал Алексея Текслера

Жаркие выходные располагают к водным процедурам.

Сегодня и завтра в Челябинской области синоптики обещают жаркую погоду. Многие, чтобы ухватить редкие подарки нынешнего лета, отправятся на озера и реки. В этом году на водоемах произошло уже несколько трагедий. Часто люди тонут в местах, не оборудованных для купания.

Губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале обратился к южноуральцам с просьбой быть осторожными. По словам главы региона, особое внимание нужно уделить детям, не отпускать их купаться одних ни при каких обстоятельствах.

Еще одна группа риска – нетрезвые купальщики. «Многим кажется, что это может произойти с кем угодно, только не с ними, ведь они всё контролируют. И это большая ошибка», - подчеркнул Алексей Текслер.

Важным моментом является выбор пляжа – старайтесь отдыхать в тех местах, где вам придут на помощь. В Челябинске в 2022 году работает 18 муниципальных пляжей, где дежурят спасатели.