Где челябинцам можно искупаться в жаркие выходные

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

9 июля 2022, 08:05 Анна Семенова

Жара пришла в Челябинск! Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

В город пришла долгожданная летняя погода.

Лето, наконец, вспомнило, что еще не посещало Челябинск и нагрянуло с жарой прямо накануне выходных. Горожане стали активно планировать водные процедуры на близлежащих пляжах. Поэтому горячая пора наступает и у спасателей. Челябинцев просят проявить заботу о себе и близких, не купаться в запрещенных для этого местах, соблюдать меры безопасности на воде и ярком солнце.

В черте Челябинска открыты 18 пляжей, где работают спасатели. Купаться разрешено на 15 из них, еще на трех – только загорать.

Муниципальные места пляжного отдыха имеют зонтики или навесы, биотуалеты, мусорные баки и видеонаблюдение. Спуски в воду здесь оборудованы. Вход бесплатный. Вот их список:

Первое озеро:

пляж «Первоозёрный» (пер. Мамина, 1-а)

пляж «Чуриловский» (Чурилово, ул. Черничная)

пляж «Чайка» (Бродокалмакский тракт)

Шершнёвское водохранилище:

пляж «Шершнёвский» (ул. Шершнёвский бор, 6/1)

пляж «Городской» (ул. Худякова, Шершнёвское водохранилище). Купаться здесь нельзя, будьте внимательны.

пляж «Белый парус» (ул. Центральная, 3в/1, Шершни)

озеро Смолино:

пляж «Новороссийский» (ул. Новороссийская, рядом с домом № 79),

пляж «Смолинский» ( Смолино, пер. Дачный, 2А/2)

пляж «Спортивный» (ул. Магнитогорская)

Частные пляжи с платным входом:

Озеро Смолино:

пляж «Солнечный берег» (в районе дома № 70/1 по ул. Хуторной)

пляж «Хуторная 84» (в районе дома № 84 по ул. Хуторной)

пляж ГК «Березка» (ул. Чапаева, 118)

пляж ГК «Смолино парк» (ул. Чапаева, 114)

пляж «Tanzania Relax Beach» (ул. Чапаева, 96-б)

Шершни:

пляж «Каспийский берег» (ул. Центральная, 3в/1). Здесь только загорать.

Центр активного отдыха «Русские забавы» (1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища). Пляжный отдых без купания!

пляж «Ясень» (в районе дома № 11/1 по переулку Большому (АМЗ)

Первое озеро: