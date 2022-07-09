Где челябинцам можно искупаться в жаркие выходные

В город пришла долгожданная летняя погода.
Лето, наконец, вспомнило, что еще не посещало Челябинск и нагрянуло с жарой прямо накануне выходных. Горожане стали активно планировать водные процедуры на близлежащих пляжах. Поэтому горячая пора наступает и у спасателей. Челябинцев просят проявить заботу о себе и близких, не купаться в запрещенных для этого местах, соблюдать меры безопасности на воде и ярком солнце.
В черте Челябинска открыты 18 пляжей, где работают спасатели. Купаться разрешено на 15 из них, еще на трех – только загорать.
Муниципальные места пляжного отдыха имеют зонтики или навесы, биотуалеты, мусорные баки и видеонаблюдение. Спуски в воду здесь оборудованы. Вход бесплатный. Вот их список:
Первое озеро:
- пляж «Первоозёрный» (пер. Мамина, 1-а)
- пляж «Чуриловский» (Чурилово, ул. Черничная)
- пляж «Чайка» (Бродокалмакский тракт)
Шершнёвское водохранилище:
- пляж «Шершнёвский» (ул. Шершнёвский бор, 6/1)
- пляж «Городской» (ул. Худякова, Шершнёвское водохранилище). Купаться здесь нельзя, будьте внимательны.
- пляж «Белый парус» (ул. Центральная, 3в/1, Шершни)
озеро Смолино:
- пляж «Новороссийский» (ул. Новороссийская, рядом с домом № 79),
- пляж «Смолинский» ( Смолино, пер. Дачный, 2А/2)
- пляж «Спортивный» (ул. Магнитогорская)
Частные пляжи с платным входом:
Озеро Смолино:
- пляж «Солнечный берег» (в районе дома № 70/1 по ул. Хуторной)
- пляж «Хуторная 84» (в районе дома № 84 по ул. Хуторной)
- пляж ГК «Березка» (ул. Чапаева, 118)
- пляж ГК «Смолино парк» (ул. Чапаева, 114)
- пляж «Tanzania Relax Beach» (ул. Чапаева, 96-б)
Шершни:
- пляж «Каспийский берег» (ул. Центральная, 3в/1). Здесь только загорать.
- Центр активного отдыха «Русские забавы» (1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища). Пляжный отдых без купания!
- пляж «Ясень» (в районе дома № 11/1 по переулку Большому (АМЗ)
Первое озеро:
- пляж «Восточный берег» ( рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова – ул. Хохрякова)