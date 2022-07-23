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Советник главы Крыма Крючков: полуостров преодолел последнюю из устроенных Украиной «блокад» — энергетическую

, 08:25 Источник: РИА Новости

Советник главы Крыма Крючков: полуостров преодолел последнюю из устроенных Украиной «блокад» — энергетическую
Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Крым преодолел последнюю из устроенных Украиной «блокад» — энергетическую. На это, как передает РИА Новости, указал советник руководителя российского региона Олег Крючков.

«Крым преодолел последнюю из устроенных Киевом “блокад” полуострова —энергетическую, сообщил РИА Новости советник главы республики Крючков. Ранее удалось покончить с водной, продовольственной и транспортной блокадами», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Накануне на территории Крыма начали работать две восстановленные линии электропередачи. Это позволит соединить российскую энергосистему с Херсонской и Запорожской областями.

Ранее в субботу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому украинский президент Владимир Зеленский поручил госкомпании «Нафтогаз» проработать возможность воровства газа РФ из транзитных трубопроводов.

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