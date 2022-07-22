Билеты на спектакль Ренаты Литвиновой в Таллине стоят 600 евро

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22 июля 2022, 23:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рената Литвинова. www.globallookpress.com

В Таллине, в рамках театрального фестиваля, который стартует 30 сентября, зрители увидят спектакль по новой пьесе Ренаты Литвиновой «Кактус». Но смогут ли все желающие попасть на культурное мероприятие?

Видимо, нет… Для того, чтобы лицезреть саму Ренату, зрители должны порядком раскошелиться, потому как стоимость билетов – от 250 евро до 600 евро!

Как стало известно, г-жу Литвинову такая цена не смущает! Она знает себе цену! И анонсирует свой «Кактус»: «Эта пьеса была написана в полном отчаянии – счастливые люди вообще не склонны к творчеству. В первый раз я буду играть ее как моноспектакль… Пьеса – монолог, обращение к главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому».

Интересно, а сколько реально зрителей, придут послушать об отчаянии Ренаты Литвиновой?