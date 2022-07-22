Семьи в Калужской области возьмут под опеку 25 детей-сирот из ДНР

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22 июля 2022, 13:35

Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

В Калугу доставили 25 детей-сирот из Донецкой Народной Республики, которых возьмут под опеку несколько семей региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«К нам приехали 25 ребятишек с Донбасса. Это дети-сироты. И мы постараемся сделать все, чтобы Калужская область стала для них домом. Самое главное, что у этих детей теперь будут настоящие семьи», - поделился он.

Шапша также обратился с благодарностью к детскому омбудсмену Львовой-Беловой, которая организовала передачу детей из ДНР в приемный семьи.

По данным пресс-службы, 108 детей-сирот уже эвакуированы из Донбасса, остались еще 500, которые нуждаются в приемных семьях.

Отмечается, что совместно с главной ДНР Пушилиным будет создан банк данных, который поможет быстро находить родителей для сирот, получивших российское гражданство.

Ранее сообщалось, что глава МИД Мария Захарова не сомневается в скором освобождении всего Донбасса.