Слуцкий: ЛДПР поддержит проект о сокращении депутатам и чиновникам отпусков

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22 июля 2022, 12:31

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Russian State Duma/ globallookpress.com

ЛДПР поддержит проект о сокращении отпусков депутатам и чиновникам. Об этом сообщил лидер партии и глава думского комитета по международной политике Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.



Он назвал «абсолютно своевременным» предложение Володина о сокращение отпусков депутатам и пообещал поддержать инициативу со стороны партии.



Спикер Госдумы Володин, предлагая внести поправки в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», привел в пример президента Владимира Путина, который всегда на работе.



«У политиков отпусков не бывает», -подчеркнул он.



На сегодняшний день депутатам Госдумы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня, отпуск госслужащих составляет до 45 дней.



Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Матвейчев предложил установить сокращенную рабочую смену в день рождения.