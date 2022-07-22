RT: депутат Госдумы Матвейчев предложил сокращать на час рабочую смену в день рождения

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2022, 08:28 Источник: RT

Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращённую на один час рабочую смену в день рождения. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.



Депутат отметил, что подобная трудовая льгота необходима, так как день рождения традиционно отмечается большинством граждан, следовательно, требует дополнительного личного времени.



«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращённого на один час рабочего дня или смены», —предложил Матвейчев.