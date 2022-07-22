Врач-эпидемиолог Покровский заявил, что карантин при оспе обезьян длится около трех недель

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22 июля 2022, 10:47 Источник: Радио Sputnik

больница, https://unsplash.com/photos/KF-h9HMxRKg

Академик РАН, врач-эпидемиолог Вадим Покровский в рамках беседы с представителями СМИ в пятницу, 22 июля, сообщил, что карантин при подозрении на оспу обезьян имеет некоторые особенности.

Вадим Покровский отметил, что обычно пациентов с подозрением на оспу обезьян помещают в изоляционно-диагностические (мельцеровские) боксы, чтобы человек минимально контактировал с другими пациентами и медицинским персоналом. Карантин длится около трех недель.

Врач в разговоре с Радио Sputnik отметил, что чаще всего оспа обезьян протекает в весьма легкой форме и считается малозаразным заболеванием.