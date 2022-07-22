Росавиация до 30 июля продлила ограничение полетов в одиннадцать аэропортов юга и центра России

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22 июля 2022, 09:12 Источник: Росавиация

крыло самолета, https://unsplash.com/photos/5bwgW8_9OPs

Режим ограничений на выполнение полетов в одиннадцать аэропортов южной и центральной частей Российской Федерации продлен до 30 июля. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в Росавиации.

Согласно данным ведомства, временное ограничение действует на осуществление полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Элисты.

Напомним, режим ограничения полетов в авиагавани южной и центральной частей России действует с 24 февраля текущего года.