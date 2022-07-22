Каникулы дали возможность школьникам Приморья заработать собственные деньги

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22 июля 2022, 08:47

На временную летнюю подработку устроились 4 372 школьника. С помощью Приморского центра занятости населения они нашли приложение своим силам в качестве вожатых, музыкальных руководителей, учеников слесаря по ремонту автомобилей, садовников…

Например, на Дальнегорский ГОК отделение центра занятости населения в Дальнегорске помогло устроить ребят на лёгкие хозяйственные работы и уборку территории предприятии. Как рассказала руководитель отдела кадров Елена Калинина, Горно-обогатительный комбинат трудоустраивает школьников на лето уже второй год.

«Прошлый год был пилотным, результаты превзошли все ожидания», – отметила кадровик.

Ещё 45 школьников города горняков, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, нашли работу в коммунальных организациях. Как отмечает начальник отделения центра занятости Дальнегорска Михаил Хворостянко, специализированных знаний для трудоустройства на лето от школьников не требуется, главное – желание работать.

«Свободные вакансии до конца лета ещё есть», – подчеркнул он.

Действующее законодательство ограничивает продолжительность рабочего дня несовершеннолетних – тем, ком ещё нет 16 лет, могут работать до пяти часов в день, или 24 часа в неделю, а старше этого возраста – не более семи часов в день, или 35 часов в неделю.

Руководитель министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий считает, что работа на каникулах даёт школьникам отличную возможность получить первые профессиональные навыки и улучшить материальное положение.

«Работодатели же выполняют важную социальную миссию – помогают подросткам получить первый опыт трудовой деятельности и сформировать ответственное отношение к жизни», – подчёркивает Сергей Дубовицкий.

Кстати, помимо зарплаты школьники за свой труд получают также материальную поддержку от Приморского центра занятости населения – по 1800 рублей в месяц.

Составить резюме и подать заявление на поиск работы школьники могут через единую цифровую платформу «Работа в России». С подробной информацией о регистрации и правилах подачи заявления можно ознакомиться на интерактивном портале министерства профессионального образования и занятости населения Приморья.