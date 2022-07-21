Южноуральцы вернулись из экспедиции на Северный полюс

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

21 июля 2022, 18:21 Татьяна Михайлова

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Об итогах поездки расскажут в прямом эфире.

Завтра, 22 июля, выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Его ведущие Андрей Трушников и Альбина Хохлова обсудят самые интересные события этой недели вместе с гостями.

О том, чем кормят авиапассажиров, расскажет генеральный директор компании «Челябинск Кейтеринг» - цеха бортового питания аэропорта имени Игоря Курчатова. За сутки там могут приготовить 5 тысяч разных блюд.

В мобильном приложении «Нескучные путешествия по Южному Уралу» в этом году появится новая экскурсия по «татарским местам» Челябинска. Подробностями в прямом эфире поделится член клуба экскурсоводов Челябинска Елена Захарова. Напомним, что приложение содержит 40 туристических маршрутов, оно было разработано Челябинской областной универсальной научной библиотекой.

Об итогах недавно завершившейся экспедиции на Северный полюс расскажет менеджер по развитию ИЦАЭ Софья Давыдова. На «Ледоколе Знаний» путешествие совершали 70 одаренных ребят со всей страны, в их числе - учитель челябинского лицея № 97 Галина Эсман и ее ученик Максим Муковоз, а также научный волонтер ИЦАЭ Челябинска Полина Вериго.

«Поутру» выйдет в прямом эфире в 8.30 по челябинскому времени. Трансляция будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».