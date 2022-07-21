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Аргументы Недели Общество 13+

Замглавы Минздрава Плутницкий призвал россиян ревакцинироваться из-за роста числа заболевших COVID-19

, 18:22 Источник: РИА "Новости"

Замглавы Минздрава Плутницкий призвал россиян ревакцинироваться из-за роста числа заболевших COVID-19
вакцинация, https://unsplash.com/photos/ruQ-_rc5tOo

Заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий призвал граждан страны пройти ревакцинацию в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом нового типа на территории страны.

Андрей Плутницкий отметил, что в России сейчас преимущественно распространяется штамм "омикрон", который вызывает сравнительно легкое течение болезни, в первую очередь у граждан, которые были ранее привиты. "Расслабляться ни в коем случае нельзя", – подчеркнул замминистра здравоохранения РФ.

Плутницкий уточнил, что своевременная ревакцинация людей из групп риска дает возможность снизить вероятность осложненного течения COVID-19.

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