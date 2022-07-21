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Аргументы Недели Общество 13+

Президент РКФ Голубев заявил, что поставки импортных ветеринарных препаратов в Россию постепенно налаживаются

, 17:40

Президент РКФ Голубев заявил, что поставки импортных ветеринарных препаратов в Россию постепенно налаживаются
собака у ветеринара, https://unsplash.com/photos/loJL4ijUobg

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в четверг, 21 июля, заявил, что ситуация с поставками зарубежных ветеринарных препаратов в настоящий момент постепенно налаживается.

Владимир Голубев назвал понятной панику вокруг иностранных ветпрепаратов, а также призвал россиян запастись в данном вопросе терпением.

Президент РКФ в беседе с Агентством городских новостей "Москва", уточнил, что Россельхознадзор не вводил никаких ограничений на поставки препаратов для животных, а зарубежные производители подтвердили, что готовы продолжать ввоз данной продукции на территорию России. Сейчас, по словам Голубева, нарушены логистические связи, вследствие чего создается впечатление дефицита импортных вакцин, однако рассматриваются альтернативные маршруты их поставок.

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