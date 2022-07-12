В Росздравнадзоре сообщили, что поставки лекарств в РФ осуществляются в плановом режиме

В Росздравнадзоре днем во вторник, 12 июля, сообщили, что поставки лекарств на территорию Российской Федерации в настоящий момент осуществляются в плановом режиме, какие-либо сбои не фиксируются.
В сообщении говорится, что за прошедшую неделю ситуация на российском фармрынке осталась стабильной. Кроме того, срок доставки лекарственных препаратов из-за границы сократился почти в два раза – теперь данный процесс занимает примерно пять-семь дней.
В Росздравнадзоре добавили, что заполненность складов сейчас полностью соответствует прошлогодним показателям.