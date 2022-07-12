В Росздравнадзоре сообщили, что поставки лекарств в РФ осуществляются в плановом режиме

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12 июля 2022, 15:03 Источник: Telegram

таблетки, https://unsplash.com/photos/nss2eRzQwgw

В Росздравнадзоре днем во вторник, 12 июля, сообщили, что поставки лекарств на территорию Российской Федерации в настоящий момент осуществляются в плановом режиме, какие-либо сбои не фиксируются.

В сообщении говорится, что за прошедшую неделю ситуация на российском фармрынке осталась стабильной. Кроме того, срок доставки лекарственных препаратов из-за границы сократился почти в два раза – теперь данный процесс занимает примерно пять-семь дней.

В Росздравнадзоре добавили, что заполненность складов сейчас полностью соответствует прошлогодним показателям.