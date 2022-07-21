800 тысяч уральских школьников будут охвачены летней оздоровительной кампанией

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21 июля 2022, 14:45 Татьяна Михайлова Источник: Сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Челябинская область – один из регионов с большим количеством летних лагерей.

3600 организаций отдыха и оздоровления детей работают в регионах Уральского федерального округа. Большая часть из них – 3300 – это лагеря с дневным пребыванием. Этим летом уже отдохнули более 500 тысяч детей, всего оздоровительная кампания этого года охватит свыше 800 тысяч детей. В их числе 1600 детей из ДНР и ЛНР, об этом сообщается на сайте полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

Наибольшее количество летних лагерей расположены в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В УрФО разработаны летние программы для разных возрастов и с разной тематикой. Одна из них называется «Твоя возможность увидеть Южный Урал».