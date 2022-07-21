Все свое ношу с собой: количество складов индивидуального хранения возросло на 19%

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2022, 14:29 Ульяна Смирнова, деловая журналистика Источник: kommersant.ru

Фото: wikipedia.org

В Москве по последним данным общая часть складов self-storage за первое полугодие 2022 года увеличилась на 6,7%, а число схожих по тематике проектов – на 19%. Данная тенденция сложилась крайне неожиданно, однако если проанализировать ситуацию в целом, этому стремительному росту индивидуальных складов можно найти логическое объяснение.

Начало этому событию лег высокий спрос на хранение своего имущества. Управляющие лидирующих компаний, специализирующихся на складах self-storage объясняют появившийся спрос несколькими причинами. Наиболее вероятными из них являются два следующих пункта. Москвичи перед кризисом этого года приобрели внушительное количество вещей опасаясь скачка цен или же оставили свое нераспроданное имущество на складах, с целью своей будущей миграции. Оба эти варианта развития событий сыграли роль в становлении и развитии данной индустрии в России. Можно выдвинуть предположение, что сервис индивидуального хранения сегодня выигрывает от нестабильности и кризисной ситуации на рынке.

Ассоциация компаний по индивидуальному хранению (АКИХ) и Knight Frank – одни из лидирующих организаций, специализирующихся на соответствующих услугах на сегодняшний день. Следует отметить, что в общем за период январь – июнь текущего года на рынок вышло около 16 новых проектов, что значительно превышает показатели за прошлый год. Как уже отмечалось ранее, открытие новых площадок осуществилось на фоне высокого спроса со стороны потребителей. Это оказывается правдой, что в силах подтвердить статистика занятых площадей в ассортименте индивидуальных складов. Как сообщает Региональный директор Knight Frank Константин Фомиченко, на территории self-storage из всевозможных участков, покупателей способны принять только 7,2%, поскольку остальное количество пространства в размере превалирующих 92,8% уже заняты своими предусмотренными обладателями. Помимо этого, за полгода своей текущей деятельности Knight Frank, поднял свою среднюю арендную ставку за помещение на 12%, что составляет 1,92 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. По другим данным, процентное составляющее варьируется от 15–20%, сообщает ведущая российская консалтинговая компания Nikoliers. Так же известно, что спрос на подобные площади обеспечивают исключительно физлица, которые из всей занятой площади складов обладают 84,7% помещениями.

Выгодной опцией так же стал факт снятия пандемийных ограничений, который упростили возможность аренды на территории индивидуальных складов. Исполнительный директор АКИХ Наталья Мацнева отмечает, что в прошлом году многие компании пользовались услугами self-storage с целью временного хранения корпоративной мебели и техники. На ряду с физическими лицами, от плодотворного сотрудничества могут выиграть и небольшие предприниматели, нуждающиеся в локации для размещения поставок и партий соответствующих товаров.

В обозримом будущем, если обращаться к внушительному спросу, индивидуальные склады предлагается размещать в каждом районе, с целью расширения своей клиентской базы.