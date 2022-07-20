BadComedian был подвергнут критике за ролик о пропаганде

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20 июля 2022, 20:49 Иван Ясинский

Фото из видео BadComedian

Популярный ютубер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил ролик о российской и украинской пропаганде в кино. Многие не приняли то, что блогер попытался уравнять страны в киношной национализации и гипертрофированности, ссылаясь на любовь блогера к СССР.

В комментариях под видео много хвалебных отзывов, но вот пользователи твиттера (запрещён в РФ) BadComedian’а раскритиковали. Они считают, что BadComedian работает на российскую пропаганду и продвигает повестку про один народ. Уравнивает украинцев и россиян. Несмотря на то, что это Россия вторглась в Украину и начала спецоперацию.

Баженов высмеивает утрированные образы русских и украинцев в фильмах, акцентируя внимание на том, как украинские персонажи говорят на своем языке, и как русские герои на иностранном.

В своём ролике Евгений ссылается на такие фильмы как:

«Гвардия», «Русский характер» и «Военный корреспондент».

Также в своём ролике BadComedian вменяет вину за происходящее в нынешнее время крупному бизнесу и олигархату. Баженов ссылается на историю и комментирует политику, вставляя в видео скриншоты российских государственных СМИ — это и взывало недовольство пользователей, но не всех.

Баженова обвиняют в том, что он не принимает однозначную позицию и пытается выставить обе стороны «хорошими в своём деле».

Многие не оценили источники на которые ссылался блогер, а именно государственные СМИ, называя их предвзятыми.

Некоторые зрители отметили, что пропаганда есть во всех странах, и Евгений всего лишь «наглядно показывает, как обе стороны выстраивают у зрителя определенную установку». Они считают, что Баженов сделал хороший ролик, пусть и не идеальный.

Комментарий из твиттера (запрещён в РФ) от зрителя BadComedian TheEigin: «Кажется, новый обзор от badcomedian разорвал людей на 2 стороны. С одной стороны восхваления «единственной адекватной точки зрения», с другой негодования. Сам же я не вижу чем восхищаться, но и разочаровываться тоже. Примерно это я и ожидал от Баженова.»

Свой двухчасовой обзор Евгений завершил кадрами с экс-нардепом Украины Ильёй Кива, который неоднократно высказывался то против России, то против родной страны

На момент написания статьи ролик набрал 8 миллионов просмотров и 464 тысячи лайков.

Сегодня ролик вызывает активные споры среди пользователей соц. сетей.

Рассказал ли блогер правду? Или же это всё часть очередной информационной пропаганды?

Точный ответ никто дать не может, а блогер не выходил на связь с момента публикации видео.

Но с этого момента уже никто не сможет сказать, что блогер находится вне политики.