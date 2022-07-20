Путин предложил Шувалову найти «десятку» миллиардов рублей для школ Белоруссии

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20 июля 2022, 19:53 Источник: РБК

Президент РФ Путин и глава ВЭБ Шувалов. Фото: сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени», проходившем в среду, обратился к главе госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову с предложением найти «десятку» миллиардов рублей для оборудования в белорусских школах инженерных классов.

В ходе форума глава петербургской компании «Роббо» Павел Фролов рассказал об идее оснащения всех школ России и Белоруссии инженерными классами. По его словам, для осуществления проекта в Белоруссии потребуется госкредит на 9 млрд рублей и гарантии правительства.

Путин счел инициативу важной и поручил спецпредставителю президента по цифровизации Дмитрию Пескову и главе Агентства стратегических инициатив (одного из организаторов форума) Светлане Чупшевой помочь в реализации идеи. Он также обратился в главе ВЭБ с просьбой выделить деньги для проекта. «

Игорь Иванович, что такое 9 млрд? У Игоря Ивановича активы банка 4 трлн 600 млрд руб. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим?!» — сказал президент, обращаясь к Шувалову.