Где на Руси жить хорошо: город – это прежде всего убежище для разорённой провинции

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2022, 19:25

Мы живём в эпоху наступления удалёнки, когда необязательно жить в Москве, чтобы получать московскую зарплату. А раз так, то необязательно и всю жизнь зарабатывать на квартиру в столице, умирать в жестоких пробках и платить двойную цену чуть ли не за все виды товаров.



Согласно свежему исследованию EY Future Consumer Index в России, 22% россиян всерьёз рассматривают переезд за город. И может показаться, что так в стране растают крупнейшие мегаполисы. Однако в них не устают ударными темпами возводить новое жильё, несмотря на все кризисы и карантины. В населении небольших провинциальных городов самый большой возрастной провал – с 18 до 30 лет. Это значит, что молодёжь во все лопатки уезжает, едва окончив школу, – и вряд ли в другой провинциальный городок. Так что вообще происходит? Волна из Москвы накрывает волну в Москву или наоборот?



Вечером в столичных новостройках горит до неприличия мало окон. Опытные риелторы говорят, что люди с деньгами в регионах обязательно имеют гнездо в Москве: мало ли, я заеду, или брат, или сват. Большую часть времени такие квартиры пустуют, и похожая ситуация во многих «быстрорастущих» российских городах. В общем, власть и исследователи очень приблизительно представляют, где россияне хотят нынче жить.



Российский город – это прежде всего убежище для разорённой провинции. И всерьёз думать об эстетике и удобстве получится не раньше, чем законно избранный мэр станет подотчётен горожанам, а в его казне будет справедливая доля налогов, заплаченных местными плательщиками. То есть вряд ли очень скоро.



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