Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России

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20 июля 2022, 17:59 Источник: РИА Новости

Флаг Евросоюза. Фото: Torsten Sukrow/globallook.com

Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций в отношении России. Об этом в среду написал в своем твиттере постоянный представитель Литвы в Евросоюзе Арнолдас Пранкявичус.

По словам дипломата, ограничения коснутся импорта российского золота, активов Сбербанка, а также ряда физических и юридических лиц.

«Мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новый экспортный контроль, замораживание активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц — политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов», - написал Пранкявичус.

Как сообщило агентство РИА Новости, новые санкции вступят в силу 21 июля, после публикации в Официальном журнале ЕС.