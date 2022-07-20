Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России

Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций в отношении России. Об этом в среду написал в своем твиттере постоянный представитель Литвы в Евросоюзе Арнолдас Пранкявичус.
По словам дипломата, ограничения коснутся импорта российского золота, активов Сбербанка, а также ряда физических и юридических лиц.
«Мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новый экспортный контроль, замораживание активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц — политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов», - написал Пранкявичус.
Как сообщило агентство РИА Новости, новые санкции вступят в силу 21 июля, после публикации в Официальном журнале ЕС.