Поставки авиатехники от Boeing в Россию в ближайшее время не предвидятся

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20 июля 2022, 14:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, Boeing в своём ежегодном долгосрочном прогнозе по коммерческому рынку не ожидает каких-либо поставок самолётов в РФ в ближайшее 20 лет.

Как минимум, это продлится до 2041 года. Прежде в концерне планировали поставить в Россию в этот период 1.5 тысяч самолётов. Глобальный план поставок организация сократила по сравнению с прошлым прогнозом почти на 5%, до 41.1 тысяч новых воздушных судов. В том числе предполагаемые поставки в КНР снизились приблизительно на 200 бортов (до 8.445 тыс). Почти столько же, 8.42 тысяч самолётов за 20 лет рассчитывает поставить в Китай Airbus.

Буквально на прошлой неделе производитель в составленном прогнозе до 2041 года опубликовал ожидания роста поставок на 1.2% до 39.5 тысяч самолётов. В планах не упоминается РФ в качестве отдельного региона. Аналитик по транспорту Елена Сахнова отмечает, что на Россию за последнее десятилетие приходилось в среднем от 6-10% поставок Airbus и Boeing. Она полагает, что выпадение данного объёма может привести к замедлению темпов производства обоих производителей и резкому повышению цен для клиентов.