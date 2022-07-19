Эксперт Сигал назвал перспективные профессии на рынке труда в России

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19 июля 2022, 17:57

Необычный пользователь, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

В настоящее время за границей фиксируют небывалый кадровый голод во всех сферах. Как отмечают журналисты ФАН, особенно это чувствуется в Великобритании, где ряд предприятий столкнулись с трудностями найма персонала. Агентство задало вопрос по поводу рынка труда в России первому вице-президенту «Опоры России» Павлу Сигалу. Эксперт считает, что на отечественной ниве занятости всё в достаточно стабильном состоянии.

Эксперт рассказал в комментарии о самых перспективных профессиях в стране на текущий момент. По мнению специалиста, спрос и предложение вакансий на отечественном рынке труда находятся в относительном балансе. Если не учитывать квалификаций и направлений.

«В строительстве доля соотечественников повысилась за счет некоторого оттока мигрантов. Это, прежде всего касается профессий, требующих низкой и средней квалификации. То же можно отнести и к сфере услуг, где доля россиян за последние месяцы выросла. Некоторая дезориентация в сфере торговли сейчас сменилась стабилизацией», − отметил в комментарии Сигал.

Общественный деятель подчёркивает, что в части перспективности профессий нет особых изменений не выявляется.

«Остаются перспективными высокотехнологичная сфера, IT и образование. Если говорить о среднепрофессиональных областях приложения труда, то в рейтинге востребованных профессий в этом году снова лидируют сварщики, крановщики и промышленные альпинисты», − резюмировал собеседник агентства.