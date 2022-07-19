Суд Лондона разрешил миллиардеру Петру Авену пользоваться частью замороженных в результате санкций средств

Лондонский суд принял решение ослабить санкции, введенные Великобританией против российского бизнесмена Петра Авена. Об этом сообщил во вторник Bloomerg.
Как пишет агентство, миллиардеру, по решению суда, разрешено использовать часть замороженных в связи с санкциями средств для оплаты «основных расходов». Речь идет о сумме порядка 170 тысяч долларов в месяц, которые Авен, проживающий с семьей в Лондоне, тратит на необходимые нужды — в том числе охрану и страховку принадлежащей ему коллекции произведений искусства.
При этом Bloomberg отмечает, что против такого решения выступало Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое подозревает Авена в попытке уклонения от санкций и ведет в отношении миллиардера расследование.